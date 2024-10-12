Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вбили 2 і поранили 10 цивільних на Донеччині

Катерина ТищенкоСубота, 12 жовтня 2024, 19:21
Росіяни вбили 2 і поранили 10 цивільних на Донеччині
руйнування на Донеччині, фото прокуратури

Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини у суботу загинуло двоє й поранено 10 цивільних.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: На автодорозі між с. Улакли і с. Дачне Волноваського району відбулося пряме влучання ворожого FPV-дрону в цивільний автомобіль, у якому загинув 19-річний водій.

Реклама:
фото прокуратури
фото прокуратури

Окрім цього, російська армія завдала удару по селищу Курахівка Покровського району. Внаслідок атаки дістала тілесні ушкодження, несумісні з життям, 84-річна пенсіонерка.

Також війська РФ обстріляли м. Селидове. Від влучання засобів ураження травмовано двох чоловіків та жінку. Під приціл окупантів потрапило і м. Сіверськ. Снаряд поцілив по приватному будинку. Осколкових поранень та мінно-вибухових травм зазнали двоє місцевих жителів 23 та 25 років.

фото прокуратури
фото прокуратури

За попередніми даними, ворог наносив удари по населених пунктах з використанням артилерії, зазначили в прокуратурі.

РЕКЛАМА:

Крім того, під час атаки ворога на м. Мирноград, перебуваючи у будинку, мінно-вибухових і осколкового поранень зазнала подружня пара віком 50 та 55 років. Потерпілим надано медичну допомогу. Ще трьох цивільних 46, 50 і 73 років поранено у селищі Шевченко.

Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну

"Укренерго" фіксує зростання споживання електроенергії через обігрівачі

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на близько $47 млн

Буданов: З 1 листопада 11 тисяч солдатів із КНДР будуть готові воювати проти України

Сили ППО збили 80 БпЛА над Україною, 44 зникли з радарів, ще близько 10 залишаються у повітрі

Лідери ЄС заявили про зупинення вступу Грузії до союзу

Усі новини...
Донецька область
Окупанти вбили та поранили 11 цивільних лише на Донеччині
Росія вчергове атакувала Донеччину: є загибла та поранені
Довічне ув’язнення отримав мешканець Бахмута, який допомагав росіянам захопити місто
Останні новини
14:20
В Росії уже перебувають 1500 спецпризначенців з КНДР – розвідка Південній Кореї
14:11
Nokia скорочує майже 2000 робочих місць у Китаї
14:06
Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну
14:00
Підозрюють отруєння невідомою речовиною: у Рівному розслідують смерть 3-річного хлопчика
13:51
футболРеванш "Динамо" та чорна мітка від "Шахтаря". Головні інтриги 10 туру УПЛ
13:44
"Укрзалізниця" виконала частину робіт по євроколії Чоп-Ужгород
13:40
Повітряна тривога через атаку дронів РФ на Київщині тривала понад 14 годин – ОВА
13:35
У Південній Кореї вважають, що КНДР, ймовірно, відправила в Росію цивільний персонал, а не війська 
13:23
Продажі iPhone 16 у Китаї зросли на 20%, попри потужну конкуренцію
13:11
Місячне гало та перламутрові хмари: полярники показали унікальні знімки неба над "Вернадським"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: