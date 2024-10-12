Росіяни вбили 2 і поранили 10 цивільних на Донеччині

Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини у суботу загинуло двоє й поранено 10 цивільних.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: На автодорозі між с. Улакли і с. Дачне Волноваського району відбулося пряме влучання ворожого FPV-дрону в цивільний автомобіль, у якому загинув 19-річний водій.

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фото прокуратури

Окрім цього, російська армія завдала удару по селищу Курахівка Покровського району. Внаслідок атаки дістала тілесні ушкодження, несумісні з життям, 84-річна пенсіонерка.

Також війська РФ обстріляли м. Селидове. Від влучання засобів ураження травмовано двох чоловіків та жінку. Під приціл окупантів потрапило і м. Сіверськ. Снаряд поцілив по приватному будинку. Осколкових поранень та мінно-вибухових травм зазнали двоє місцевих жителів 23 та 25 років.

фото прокуратури

За попередніми даними, ворог наносив удари по населених пунктах з використанням артилерії, зазначили в прокуратурі.

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Крім того, під час атаки ворога на м. Мирноград, перебуваючи у будинку, мінно-вибухових і осколкового поранень зазнала подружня пара віком 50 та 55 років. Потерпілим надано медичну допомогу. Ще трьох цивільних 46, 50 і 73 років поранено у селищі Шевченко.