Россияне убили 2 и ранили 10 гражданских в Донецкой области

В результате вражеских обстрелов Донетчины в субботу погибли двое и ранены 10 гражданских.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: На автодороге между с. Улаклы и с. Дачное Волновахского района произошло прямое попадание вражеского FPV-дрона в гражданский автомобиль, в котором погиб 19-летний водитель.

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фото прокуратуры

Кроме этого, российская армия нанесла удар по поселку Кураховка Покровского района. В результате атаки получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 84-летняя пенсионерка.

Также войска РФ обстреляли г. Селидово. От попадания средств поражения травмированы двое мужчин и женщина. Под прицел оккупантов попал и г. Северск. Снаряд попал по частному дому. Осколочные ранения и минно-взрывные травмы получили двое местных жителей 23 и 25 лет.

фото прокуратуры

По предварительным данным, враг наносил удары по населенным пунктам с использованием артиллерии, отметили в прокуратуре.

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Кроме того, во время атаки врага на г. Мирноград, находясь в доме, минно-взрывные и осколочные ранения получила супружеская пара в возрасте 50 и 55 лет. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Еще трое гражданских 46, 50 и 73 лет ранены в поселке Шевченко.