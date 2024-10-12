Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне убили 2 и ранили 10 гражданских в Донецкой области

Катерина ТищенкоСуббота, 12 октября 2024, 19:21
Россияне убили 2 и ранили 10 гражданских в Донецкой области
разрушения в Донецкой области, фото прокуратуры

В результате вражеских обстрелов Донетчины в субботу погибли двое и ранены 10 гражданских.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: На автодороге между с. Улаклы и с. Дачное Волновахского района произошло прямое попадание вражеского FPV-дрона в гражданский автомобиль, в котором погиб 19-летний водитель.

Реклама:
фото прокуратуры
фото прокуратуры

Кроме этого, российская армия нанесла удар по поселку Кураховка Покровского района. В результате атаки получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 84-летняя пенсионерка.

Также войска РФ обстреляли г. Селидово. От попадания средств поражения травмированы двое мужчин и женщина. Под прицел оккупантов попал и г. Северск. Снаряд попал по частному дому. Осколочные ранения и минно-взрывные травмы получили двое местных жителей 23 и 25 лет.

фото прокуратуры
фото прокуратуры

По предварительным данным, враг наносил удары по населенным пунктам с использованием артиллерии, отметили в прокуратуре.

РЕКЛАМА:

Кроме того, во время атаки врага на г. Мирноград, находясь в доме, минно-взрывные и осколочные ранения получила супружеская пара в возрасте 50 и 55 лет. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Еще трое гражданских 46, 50 и 73 лет ранены в поселке Шевченко.

Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ФотоВ ДТП под Винницей погибли 6 человек, в числе которых двое несовершеннолетних

Зеленский представил План победы на заседании Евросовета на заседании Евросовета

фотоНа границе с Молдовой поймали 19 мужчин, которые пытались сбежать из страны

фото, видеоБолее 230 обысков по Украине: Нацпол сообщил о ликвидации наркокартеля

видео, фотоСвято-Михайловский собор в Черкассах перешел в ПЦУ: сторонники УПЦ МП устроили драку

Рютте: Украина станет членом НАТО, но сроки пока не определены

Все новости...
Донецкая область
Оккупанты убили и ранили 11 гражданских только в Донецкой области
Россия в очередной раз атаковала Донецкую область: есть погибшая и раненые
Пожизненное заключение получил житель Бахмута, который помогал россиянам захватить город
Последние новости
14:21
Meta сокращает сотрудников в WhatsApp, Instagram и Reality Labs
14:06
ФутболКем был первый легионер чемпионата Украины и кан он просадил свою карьеру
14:05
Блокировка "теневого флота" РФ: Британия объявила самый большой пакет санкций
13:57
Украине передали самую большую в мире коллекцию произведений о Голодоморе
13:45
Ближайшие два дня в Украине ожидаются заморозки и туманы, возможны дожди на востоке
13:35
В Риге все же решили демонтировать памятник полководцу времен Российской империи
13:15
Россия нарастила производство ударных БПЛА. Чем отвечают украинские инженеры?
13:11
ФотоВ ДТП под Винницей погибли 6 человек, в числе которых двое несовершеннолетних
13:08
Без ТЦК и ВВК: В "Дії" запустили рекрутинг в Армию дронов
13:06
"Укрпочта" анонсировала выпуск почтового набора в честь спецподразделения разведки KRAKEN
Все новости...
Реклама:
Реклама: