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Зеленський розповів про нову модель взаємодії з Францією: Розраховуємо на результат

Катерина ТищенкоСубота, 12 жовтня 2024, 21:23
Зеленський розповів про нову модель взаємодії з Францією: Розраховуємо на результат
Володимир Зеленський і Емманюель Макрон 10 жовтня 2024 року, фото ОП

Президент Володимир Зеленський розраховує на результат у домовленостях із Францією про створення в Україні спільних українсько-французьких виробництв озброєння.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Зараз у Франції ми говорили про нову модель взаємодії – про створення спільних українсько-французьких виробництв у нашій державі. На рівні міністерств оборони це опрацьовується.

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Вже працює данська модель, коли уряди держав-партнерів залучають інвестиції у виробництво зброї, а нову, французьку модель ми розглядаємо як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв.

Дуже розраховуємо на цей результат для України, і це персональне завдання для міністра оборони, для Мінстратегпрому – забезпечити виконання всіх наших домовленостей".

Деталі: Зеленський зазначив, що цього тижня було досягнуто "нових домовленостей щодо зброї, і це не тільки постачання – ще виробництво".

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За його словами, українська промислова база здатна виробляти значно більше дронів, снарядів, бойової техніки, ніж дають змогу це робити фінансові спроможності держави.

"Але водночас є багато партнерів, які з обʼєктивних причин не можуть допомогти постачанням зброї: не мають своєї, але здатні допомогти нам з фінансуванням. Також у деяких партнерів є спеціальні технології, які можуть бути застосовані в Україні зараз – в обороні, в наших активних діях. Є лідерство країн, яке обʼєднує інших у світі заради такої нашої спільної виробничої роботи. Я дякую кожному партнеру України, який вже інвестував в нашу українську "оборонку". Ми вже значно збільшили виробництво, зокрема, дронів завдяки таким інвестиціям", – сказав він.

Що передувало: 10 жовтня Зеленський розповів, що під час зустрічі із французьким колегою Емманюелем Макроном окрема увага була приділена питанню спільного виробництва зброї.

ЗеленськийФранціязброя
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