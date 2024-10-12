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Зеленский рассказал о новой модели взаимодействия с Францией: Рассчитываем на результат

Катерина ТищенкоСуббота, 12 октября 2024, 21:23
Зеленский рассказал о новой модели взаимодействия с Францией: Рассчитываем на результат
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон 10 октября 2024 года, фото ОП

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на результат в договоренностях с Францией о создании в Украине совместных производств вооружения.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сейчас во Франции мы говорили о новой модели взаимодействия – о создании совместных украинско-французских производств в нашем государстве. На уровне министерств обороны это прорабатывается.

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Уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую, французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств.

Очень рассчитываем на этот результат для Украины, и это персональная задача для министра обороны, для Минстратегпрома – обеспечить выполнение всех наших договоренностей".

Детали: Зеленский отметил, что на этой неделе были достигнуты "новые договоренности по оружию, и это не только поставки – еще производство".

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По его словам, украинская промышленная база способна производить значительно больше дронов, снарядов, боевой техники, чем позволяют это делать финансовые возможности государства.

"Но в то же время есть много партнеров, которые по объективным причинам не могут помочь поставками оружия: не имеют своего, но способны помочь нам с финансированием. Также у некоторых партнеров есть специальные технологии, которые могут быть применены в Украине сейчас – в обороне, в наших активных действиях. Есть лидерство стран, которое объединяет других в мире ради такой нашей совместной производственной работы. Я благодарю каждого партнера Украины, который уже инвестировал в нашу украинскую "оборонку". Мы уже значительно увеличили производство, в частности, дронов благодаря таким инвестициям", - сказал он.

Что предшествовало: 10 октября Зеленский рассказал, что во время встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном отдельное внимание было уделено вопросу совместного производства оружия.

ЗеленскийФранцияоружие
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