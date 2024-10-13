Шмигаль: При уряді створений штаб з підготовки регіонів України до зими

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що при уряді створений штаб, який контролюватиме питання підготовки опалювального сезону в областях і їх готовність до "зимових викликів".

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Проговорили готовність регіонів і громад до зимових викликів. При уряді утворений відповідний штаб.

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Необхідно враховувати будь-які сценарії та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації.

Перед Міненерго й керівниками областей стоять чіткі завдання щодо захисту енергооб’єктів, формування необхідних запасів та розбудови децентралізованої генерації.

Маємо рухатися в цих питаннях злагоджено й швидко".

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Деталі: Крім того, Шмигаль прозвітував, що заслухав інформацію голів ОВА про хід відбудови ключових об’єктів, а також будівництва укриттів у школах.

Пряма мова: "Заслухав інформацію голів ОВА про хід відбудови ключових об’єктів, а також будівництва укриттів у школах. Уряд виділив на це відповідні кошти.

Важливо розуміти поточний стан і потреби.

Області мають також активніше комунікувати з міжнародними партнерами для залучення підтримки на реалізацію пріоритетних проєктів. Для цього з боку Уряду створені всі умови".