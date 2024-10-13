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Шмыгаль: При правительстве создан штаб по подготовке регионов Украины к зиме

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 октября 2024, 00:24
Шмыгаль: При правительстве создан штаб по подготовке регионов Украины к зиме
фото: Telegram Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что при правительстве создан штаб, который будет контролировать вопросы подготовки отопительного сезона в областях и их готовность к "зимним вызовам".

Источник: Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Проговорили готовность регионов и общин к зимним вызовам. При правительстве образован соответствующий штаб.

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Необходимо учитывать любые сценарии и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Перед Минэнерго и руководителями областей стоят четкие задачи по защите энергообъектов, формированию необходимых запасов и развитию децентрализованной генерации.

Должны двигаться в этих вопросах слаженно и быстро".

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Детали: Кроме того, Шмыгаль отчитался, что заслушал информацию глав ОГА о ходе восстановления ключевых объектов, а также строительства укрытий в школах.

Прямая речь: "Заслушал информацию глав ОГА о ходе восстановления ключевых объектов, а также строительства укрытий в школах. Правительство выделило на это соответствующие средства.

Важно понимать текущее состояние и потребности.

Области должны также активнее коммуницировать с международными партнерами для привлечения поддержки на реализацию приоритетных проектов. Для этого со стороны Правительства созданы все условия".

отоплениеШмыгаль
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