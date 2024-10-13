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Росіяни атакували Сумщину КАБами, завдали ракетного удару

Ольга Глущенко Неділя, 13 жовтня 2024, 02:30
Росіяни атакували Сумщину КАБами, завдали ракетного удару
російські удари по Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 34 обстріли Сумської області, атакували КАБами, завдали ракетного удару.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 73 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Річківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська громади".

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Деталі: По Річківській громаді росіяни здійснили пуск КАБ, 3 вибухи.

По Краснопільській громаді ворог бив з міномета і FPV-дронами, 22 вибухи.

У Новослобідській громаді зафіксували пуск КАБ, 1 вибух.

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Шалигинську громаду ворог атакував КАБ і FPV-дроном, 6 вибухів.

На Хотінську громаду відбулися скидання ВОГ з БпЛА, артилерійські обстріли – 11 вибухів.

По Миропільській громаді росіяни вдарили з артилерії та FPV-дронами, 24 вибухи.

На Великописарівську громаду ворог скинув 4 міни.

По Білопільській громаді здійснено пуск КАБ, 1 вибух.

По Сумській громаді росіяни завдали ракетного удару, 1 вибух.

Сумська областьобстрілвибух
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