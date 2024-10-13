Росіяни атакували Сумщину КАБами, завдали ракетного удару
Протягом минулого дня росіяни здійснили 34 обстріли Сумської області, атакували КАБами, завдали ракетного удару.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 73 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Річківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська громади".
Деталі: По Річківській громаді росіяни здійснили пуск КАБ, 3 вибухи.
По Краснопільській громаді ворог бив з міномета і FPV-дронами, 22 вибухи.
У Новослобідській громаді зафіксували пуск КАБ, 1 вибух.
Шалигинську громаду ворог атакував КАБ і FPV-дроном, 6 вибухів.
На Хотінську громаду відбулися скидання ВОГ з БпЛА, артилерійські обстріли – 11 вибухів.
По Миропільській громаді росіяни вдарили з артилерії та FPV-дронами, 24 вибухи.
На Великописарівську громаду ворог скинув 4 міни.
По Білопільській громаді здійснено пуск КАБ, 1 вибух.
По Сумській громаді росіяни завдали ракетного удару, 1 вибух.