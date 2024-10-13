Россияне атаковали Сумскую область УАБами, нанесли ракетный удар
В течение прошлого дня россияне совершили 34 обстрела Сумской области, атаковали УАБами, нанесли ракетный удар.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Зафиксировано 73 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Миропольская, Речковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская громады".
Детали: По Речковской громаде россияне осуществили пуск УАБ, 3 взрыва.
По Краснопольской громаде враг бил из миномета и FPV-дронами, 22 взрыва.
В Новослободской громаде зафиксировали пуск УАБ, 1 взрыв.
Шалигинскую громаду враг атаковал УАБ и FPV-дроном, 6 взрывов.
На Хотинскую громаду произошли сброс ВОГ с БпЛА, артиллерийские обстрелы - 11 взрывов.
По Миропольской громаде россияне ударили из артиллерии и FPV-дронами, 24 взрыва.
На Великописаревскую громаду враг сбросил 4 мины.
По Белопольской громаде осуществлен пуск УАБ, 1 взрыв.
По Сумской громаде россияне нанесли ракетный удар, 1 взрыв.