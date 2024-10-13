Россияне атаковали Сумскую область УАБами, нанесли ракетный удар

российские удары по Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 34 обстрела Сумской области, атаковали УАБами, нанесли ракетный удар.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 73 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Миропольская, Речковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская громады".

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Детали: По Речковской громаде россияне осуществили пуск УАБ, 3 взрыва.

По Краснопольской громаде враг бил из миномета и FPV-дронами, 22 взрыва.

В Новослободской громаде зафиксировали пуск УАБ, 1 взрыв.

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Шалигинскую громаду враг атаковал УАБ и FPV-дроном, 6 взрывов.

На Хотинскую громаду произошли сброс ВОГ с БпЛА, артиллерийские обстрелы - 11 взрывов.

По Миропольской громаде россияне ударили из артиллерии и FPV-дронами, 24 взрыва.

На Великописаревскую громаду враг сбросил 4 мины.

По Белопольской громаде осуществлен пуск УАБ, 1 взрыв.

По Сумской громаде россияне нанесли ракетный удар, 1 взрыв.