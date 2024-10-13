DeepState: Сили Оборони відновили положення біля Новогродівки на Донеччині

У ніч проти 13 жовтня аналітики проєкту DeepState, українські військові відновили положення біля Новогродівки на Донеччині, біля Новоіванівки Суджанського району РФ тривають важкі бої.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Сили Оборони України відновили положення біля Новогродівки".

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Деталі: У DeepState зазначили, що тривають важкі бої біля Новоіванівки Суджанського району РФ. Ворог просунувся біля Борків і Спального того ж району в Росії.

Крім того, за даними аналітиків, росіяни просунулися біля Веселого (Донецької області - ред.), Кругляківки (Харківської області - ред.).