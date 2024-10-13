DeepState: Силы Обороны восстановили положение возле Новогродовки на Донетчине

В ночь на 13 октября аналитики проекта DeepState, украинские военные восстановили положение возле Новогродовки в Донецкой области, возле Новоивановки Суджанского района РФ продолжаются тяжелые бои.

Источник: DeepState

Дословно: "Силы Обороны Украины восстановили положение возле Новогродовки".

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Детали: В DeepState отметили, что продолжаются тяжелые бои возле Новоивановки Суджанского района РФ. Враг продвинулся возле Борков и Спального того же района в России.

Кроме того, по данным аналитиков, россияне продвинулись возле Веселого (Донецкой области - ред.), Кругляковки (Харьковской области - ред.).