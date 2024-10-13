У російській Якутії впав літак Ан-3, є загиблий

При падінні літака Ан-3 у російській Якутії загинула одна особа.

Джерело: російська служба BBC, пропагандистські росЗМІ, російські пабліки

Деталі: За повідомленням управління МНС республіки, Ан-3 авіакомпанії "Борус" здійснив аварійну посадку за півтора кілометра від міста Олекминськ.

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Управління МНС у Якутії публікує фото, на них видно, що літак упав у лісовому масиві.

місце падіння Ан-3 в Якутії фото: МНС Якутії

За даними якутських рятувальників, на борту було п'ятеро людей: троє членів екіпажу і двоє пасажирів, один з яких загинув.

Причиною аварійної посадки літака Ан-3 в Якутії називають втрату тяги двигуна.

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За даними російських пабліків, під час зльоту в аеропорту Олекмінська в Ан-3 сталася відмова двигуна, внаслідок чого літак упав за 1,5 км від аеропорту.

Довідково: Ан-3 – версія вантажопасажирського літака Ан-2, відомого як "Кукурузник", оснащена одним турбогвинтовим двигуном. Літак виробляли в Омську на виробничому об'єднанні "Політ" у 2000-2009 роки, загалом було випущено 25 машин.