В российской Якутии упал самолет Ан-3, есть погибший

При падении самолета Ан-3 в российской Якутии погиб один человек.

Источник: русская служба BBC, пропагандистские росСМИ, российские паблики

Детали: По сообщению управления МЧС республики, Ан-3 авиакомпании "Борус" совершил аварийную посадку в полутора километрах от города Олекминск.

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Управление МЧС в Якутии публикует фото, на них видно, что самолет упал в лесном массиве.

фото: мчс якутии

По данным якутских спасателей, на борту было пять человек: трое членов экипажа и двое пассажиров, один из которых погиб.

Причиной аварийной посадки самолета Ан-3 в Якутии называют потерю тяги двигателя.

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По данным российских пабликов, во время взлета в аэропорту Олекминска в Ан-3 произошел отказ двигателя, в результате чего самолет упал в 1,5 км от аэропорта.

Справка: Ан-3 - версия грузопассажирского самолета Ан-2, известного как "Кукурузник", оснащенная одним турбовинтовым двигателем. Самолет производился в Омске на производственном объединении "Полет" в 2000-2009 годы, всего было выпущено 25 машин.