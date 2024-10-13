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За попередніми оцінками, ураган "Мілтон" завдав збитків на $50 млрд – Байден

Ольга Глущенко Неділя, 13 жовтня 2024, 06:20
За попередніми оцінками, ураган Мілтон завдав збитків на $50 млрд – Байден
фото: Getty Images

Ураган "Мілтон", за попередніми оцінками, завдав збитків на $50 млрд.

Джерело: президент США Джозеф Байден на пресконференції в Білому домі, цитують сайт Білого дому, Інтерфакс-Україна

Пряма мова Байдена: "За оцінками експертів, тільки від одного урагану "Мілтон" – і це тільки перші оцінки – збитки можуть бути більшими, можуть бути меншими, але, за оцінками, вони становили близько 50 млрд доларів".

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Деталі: Байден зазначив, що внаслідок урагану залишилися без електрики понад 3 млн осіб, але завдяки "самовідданій роботі" 50 тис. енергетиків із 43 штатів США і Канади було відновлено енергопостачання для 1 млн осіб.

Пряма мова Байдена: "І ще одне важливе завдання – розбір завалів. FEMA (Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях США), Інженерний корпус і Національна гвардія Флориди зараз працюють на місцях, допомагаючи штату розчищати завали, щоб знову відкрити дороги і найважливіші порти".

Деталі: Також Байден зазначив, що Берегова охорона США докладає зусиль для відновлення роботи порту Тампа, який доставляє велику кількість палива та інших товарів, відіграючи важливу роль в економіці регіону.

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Пряма мова Байдена: "Я хочу ще раз подякувати нашим відважним рятувальникам, енергетикам, державним і місцевим чиновникам, сусідам, які допомагають сусідам, і багатьом іншим".

Нагадаємо: Дослідники пов’язують потужність урагану "Мілтон", який забрав 17 життів у Флориді (США), із наслідками кліматичних змін, спричиненими діяльністю людини.

СШАстихійне лихо
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