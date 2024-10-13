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По предварительным оценкам, ураган "Милтон" нанес ущерб на $50 млрд – Байден

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 октября 2024, 06:20
По предварительным оценкам, ураган Милтон нанес ущерб на $50 млрд – Байден
фото: Getty Images

Ураган "Милтон", по предварительным оценкам, нанес ущерб на $50 млрд.

Источник: президент США Джозеф Байден на пресс-конференции в Белом доме, цитируют сайт Белого дома, Интерфакс-Украина

Прямая речь Байдена: "По оценкам экспертов, только от одного урагана "Милтон" – и это только первые оценки – убытки могут быть больше, могут быть меньше, но, по оценкам, они составляли около 50 млрд долларов".

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Детали: Байден отметил, что в результате урагана остались без электричества более 3 млн человек, но благодаря "самоотверженной работе" 50 тыс. энергетиков из 43 штатов США и Канады было восстановлено энергоснабжение для 1 млн человек.

Прямая речь Байдена: "И еще одна важная задача – разбор завалов. FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США), Инженерный корпус и Национальная гвардия Флориды сейчас работают на местах, помогая штату расчищать завалы, чтобы вновь открыть дороги и важнейшие порты".

Детали: Также Байден отметил, что Береговая охрана США прилагает усилия для восстановления работы порта Тампа, который доставляет большое количество топлива и других товаров, играя важную роль в экономике региона.

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Прямая речь Байдена: "Я хочу еще раз поблагодарить наших отважных спасателей, энергетиков, государственных и местных чиновников, соседей, которые помогают соседям, и многих других".

Напомним: Исследователи связывают мощность урагана "Милтон", который унес 17 жизней во Флориде (США), с последствиями климатических изменений, вызванных деятельностью человека.

СШАстихийное бедствие
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