Наслідки урагану "Мілтон" у США: 10 загиблих, мільйони людей без електрики

Ураган "Мілтон", який досяг узбережжя Флориди, спричинив торнадо. Внаслідок стихії загинуло щонайменше 10 людей, мільйони осіб лишилися без електрики.

Джерело: Reuters

Деталі: Проте шторм не спричинив катастрофічного підйому рівня морської води, якого побоювалися.

Реклама:

Губернатор Рон ДеСантіс заявив, що штат уникнув "найгіршого сценарію", хоча він застеріг, що збитки є значними, а повені залишаються актуальною проблемою.

Район затоки Тампа, імовірно, оминув штормовий приплив, який викликав найбільші застороги, хоча бар'єрні острови вздовж берега на південь від міста зазнали значних підтоплень.

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас заявив на брифінгу в Білому домі, що на цей момент є повідомлення про 10 загиблих, додавши, що, схоже, вони були спричинені торнадо. За його словами, щонайменше 27 торнадо обрушилися на Флориду.

РЕКЛАМА:

В окрузі Сент-Люсі на східному узбережжі Флориди внаслідок торнадо загинуло п'ятеро людей, в тому числі щонайменше двоє людей похилого віку, повідомив речник округу Ерік Гілл (Erick Gill).

Понад 3,2 мільйона будинків і підприємств у Флориді були знеструмлені в четвер у другій половині дня, згідно з даними PowerOutage.us. Причому деякі з них вже кілька днів чекали на відновлення електропостачання після урагану "Гелен", що обрушився на цей регіон два тижні тому.

Президент США Джо Байден, який відклав закордонну поїздку для спостереження за наслідками "Мілтона", заявив у четвер, що він вважає, що Конгрес США повинен повернутися до сесії, щоб розглянути потреби у фінансуванні ліквідації наслідків стихійного лиха після урагану.

Шторм досяг західного узбережжя Флориди в середу ввечері як ураган 3-ї категорії за 5-бальною шкалою з максимальними поривами вітру 205 км/год.

Залишаючись небезпечним, "Мілтон" послабшав після проходження над Мексиканською затокою до Флориди.