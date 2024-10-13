Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу Запорізьку область атакували 170 ворожих БпЛА різної модифікації – ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 13 жовтня 2024, 07:16
За добу Запорізьку область атакували 170 ворожих БпЛА різної модифікації – ОВА
наслідки обстрілів Запорізької області, фото: ОВА

За минулу добу окупанти завдали 329 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, атакували населені пункти 170 безпілотниками різної модифікації.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: За словами Федорова, війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Запоріжжю, Малій Токмачці та Новодарівці.

Реклама:

Крім того, 170 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Лобкове,  Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

Також 19 обстрілів російських РСЗВ накрили Новоукраїнку, Гуляйполе, Новоданилівку, Роботине та Малу Токмачку.

Загарбники завдали 133 артобстріли по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки,  Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Федорова: "Надійшло 99 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури".

Запорізька областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну

"Укренерго" фіксує зростання споживання електроенергії через обігрівачі

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на близько $47 млн

Буданов: З 1 листопада 11 тисяч солдатів із КНДР будуть готові воювати проти України

Сили ППО збили 80 БпЛА над Україною, 44 зникли з радарів, ще близько 10 залишаються у повітрі

Лідери ЄС заявили про зупинення вступу Грузії до союзу

Усі новини...
Запорізька область
У Запорізькій області пролунали вибухи
Росіяни FPV-дроном влучили у цивільне авто на Запоріжжі: загинув 71-річний чоловік
У Запорізькій області розпочинають будівництво восьмої підземної школи
Останні новини
14:20
В Росії уже перебувають 1500 спецпризначенців з КНДР – розвідка Південній Кореї
14:11
Nokia скорочує майже 2000 робочих місць у Китаї
14:06
Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну
14:00
Підозрюють отруєння невідомою речовиною: у Рівному розслідують смерть 3-річного хлопчика
13:51
футболРеванш "Динамо" та чорна мітка від "Шахтаря". Головні інтриги 10 туру УПЛ
13:44
"Укрзалізниця" виконала частину робіт по євроколії Чоп-Ужгород
13:40
Повітряна тривога через атаку дронів РФ на Київщині тривала понад 14 годин – ОВА
13:35
У Південній Кореї вважають, що КНДР, ймовірно, відправила в Росію цивільний персонал, а не війська 
13:23
Продажі iPhone 16 у Китаї зросли на 20%, попри потужну конкуренцію
13:11
Місячне гало та перламутрові хмари: полярники показали унікальні знімки неба над "Вернадським"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: