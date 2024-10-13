За добу Запорізьку область атакували 170 ворожих БпЛА різної модифікації – ОВА

За минулу добу окупанти завдали 329 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, атакували населені пункти 170 безпілотниками різної модифікації.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: За словами Федорова, війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Запоріжжю, Малій Токмачці та Новодарівці.

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Крім того, 170 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

Також 19 обстрілів російських РСЗВ накрили Новоукраїнку, Гуляйполе, Новоданилівку, Роботине та Малу Токмачку.

Загарбники завдали 133 артобстріли по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

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Пряма мова Федорова: "Надійшло 99 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури".