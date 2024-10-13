Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За сутки Запорожскую область атаковали 170 вражеских БпЛА различной модификации – ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 октября 2024, 07:16
За сутки Запорожскую область атаковали 170 вражеских БпЛА различной модификации – ОВА
последствия обстрелов Запорожской области, фото: ОВА

За минувшие сутки оккупанты нанесли 329 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области, атаковали населенные пункты 170 беспилотниками различной модификации.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров

Детали: По словам Федорова, войска РФ совершили 7 авиационных ударов по Запорожью, Малой Токмачке и Новодаровке.

Реклама:

Кроме того, 170 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Приморское, Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

Также 19 обстрелов российских РСЗО накрыли Новоукраинку, Гуляйполе, Новоданиловку, Роботино и Малую Токмачку.

Захватчики нанесли 133 артобстрела по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Федорова: "Поступило 99 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры".

Запорожская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Теневой" флот РФ разливает нефть в водах по всему миру – Politico

Прокурор Хмельницкой области рассказал, как получил инвалидность: читал материалы дела

Украина и Греция заключили соглашение по безопасности

Зеленский сказал Трампу: или у Украины будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО

Россия хочет привлечь 10 тысяч солдат из КНДР для войны против Украины – Зеленский

Ближайшие два дня в Украине ожидаются заморозки и туманы, возможны дожди на востоке

Все новости...
Запорожская область
В Запорожской области прогремели взрывы
Россияне FPV-дроном попали в гражданское авто в Запорожье: погиб 71-летний мужчина
В Запорожской области начинают строительство восьмой подземной школы
Последние новости
17:30
В четверг на фронте произошло уже более 120 боевых столкновений – Генштаб
17:23
Зачистка леса на Харьковщине длилась более 2 месяцев: новые детали об операции ГУР и НГУ
17:12
Всемирный банк сохранил прогноз по росту ВВП Украины в этом году на 3,2%
17:05
Астронавты будут носить Prada: в Италии представили дизайн скафандра для миссии на Луну
16:35
"Теневой" флот РФ разливает нефть в водах по всему миру – Politico
16:32
Прокурор Хмельницкой области рассказал, как получил инвалидность: читал материалы дела
16:27
Украина и Греция заключили соглашение по безопасности
16:26
"Автомагистраль-Юг" искажала факты о блокировании работы полицией – заявление "Манифест 42"
16:21
фотоСБУ: Разоблачены агенты РФ, которые пытались разведать маршруты поставок оружия на фронт
16:19
КолонкаЗалужный рассказал 13 фактов о войне в Украине и влиянии коллективного Запада
Все новости...
Реклама:
Реклама: