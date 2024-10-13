За сутки Запорожскую область атаковали 170 вражеских БпЛА различной модификации – ОВА
За минувшие сутки оккупанты нанесли 329 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области, атаковали населенные пункты 170 беспилотниками различной модификации.
Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров
Детали: По словам Федорова, войска РФ совершили 7 авиационных ударов по Запорожью, Малой Токмачке и Новодаровке.
Кроме того, 170 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Приморское, Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
Также 19 обстрелов российских РСЗО накрыли Новоукраинку, Гуляйполе, Новоданиловку, Роботино и Малую Токмачку.
Захватчики нанесли 133 артобстрела по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Прямая речь Федорова: "Поступило 99 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры".