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Сили оборони відмінусували ще 1300 військових РФ

Ольга Глущенко Неділя, 13 жовтня 2024, 07:40
Сили оборони відмінусували ще 1300 військових РФ
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу росіяни втратили у війні в Україні ще 1300 солдатів, 9 танків і 29 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 668930 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 8971 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17876 (+49) од,
  • артилерійських систем – 19410 (+29) од,
  • РСЗВ – 1231 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 978 (+2) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16992 (+45) од,
  • крилатих ракет ‒ 2619 (+0) од,
  • кораблі /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26584 (+71) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3435 (+1) од.

втрати у війніРосія
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