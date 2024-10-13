Сили оборони відмінусували ще 1300 військових РФ
Неділя, 13 жовтня 2024, 07:40
За минулу добу росіяни втратили у війні в Україні ще 1300 солдатів, 9 танків і 29 артсистем.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 668930 (+1300) осіб,
- танків ‒ 8971 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17876 (+49) од,
- артилерійських систем – 19410 (+29) од,
- РСЗВ – 1231 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 978 (+2) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16992 (+45) од,
- крилатих ракет ‒ 2619 (+0) од,
- кораблі /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26584 (+71) од,
- спеціальної техніки ‒ 3435 (+1) од.