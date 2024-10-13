Сили оборони відмінусували ще 1300 військових РФ

За минулу добу росіяни втратили у війні в Україні ще 1300 солдатів, 9 танків і 29 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.24 орієнтовно склали:

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