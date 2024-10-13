Силы обороны отминусовали еще 1300 военных РФ

За минувшие сутки россияне потеряли в войне в Украине еще 1300 солдат, 9 танков и 29 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.24 ориентировочно составили:

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