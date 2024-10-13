Силы обороны отминусовали еще 1300 военных РФ
Воскресенье, 13 октября 2024, 07:40
За минувшие сутки россияне потеряли в войне в Украине еще 1300 солдат, 9 танков и 29 артсистем.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.24 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 668930 (+1300) человек,
- танков ‒ 8971 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17876 (+49) ед,
- артиллерийских систем ‒ 19410 (+29) ед,
- РСЗО ‒ 1231 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 978 (+2) ед,
- самолетов ‒ 369 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 329 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 16992 (+45) ед,
- крылатых ракет ‒ 2619 (+0) ед,
- корабли/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 26584 (+71) ед,
- специальной техники ‒ 3435 (+1) ед.