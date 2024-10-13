Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны отминусовали еще 1300 военных РФ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 октября 2024, 07:40
Силы обороны отминусовали еще 1300 военных РФ
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки россияне потеряли в войне в Украине еще 1300 солдат, 9 танков и 29 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава ‒ около 668930 (+1300) человек,
  • танков ‒ 8971 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17876 (+49) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 19410 (+29) ед,
  • РСЗО ‒ 1231 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 978 (+2) ед,
  • самолетов ‒ 369 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 329 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 16992 (+45) ед,
  • крылатых ракет ‒ 2619 (+0) ед,
  • корабли/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 26584 (+71) ед,
  • специальной техники ‒ 3435 (+1) ед.

потери в войнеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяРоссияне атакуют Украину ударными дронами

Заседание Евросовета стало победой для Польши в вопросе мигрантов – СМИ

Комбата ТрО отстранили после публикации о его связях с "ДНР"

Трамп заявил, что Зеленский не должен был "допустить начало войны"

В приложении "Резерв+" произошел сбой: у некоторых появилась отсрочка

ОбновленоИзраиль заявил о ликвидации уже второго лидера ХАМАС

Все новости...
потери в войне
ВСУ за сутки отминусовали 1 290 оккупантов и 59 артсистем
СМИ: Сентябрь стал самым кровавым месяцем для российской армии с начала войны
ВСУ за сутки отминусовали 1 080 оккупантов и 41 артиллерийскую систему
Последние новости
07:42
Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1 530 солдат и 51 ББМ за сутки
07:27
Байден прибыл с визитом в Германию
07:10
За сутки Запорожскую область атаковали 118 вражеских БпЛА различной модификации – ОВА
06:30
Турция проведет военные учения в трех морях
05:47
обновляетсяРоссияне атакуют Украину ударными дронами
05:36
Заседание Евросовета стало победой для Польши в вопросе мигрантов – СМИ
05:01
автоспортФормула-1 отменит бонусное очко за самый быстрый круг со следующего сезона
05:00
Евросовет призвал ускорить военную помощь Украине: РФ не должна победить
04:22
Британия присоединится к европейской инициативе по разработке дальнобойной ракеты
03:56
Ким Чен Ын назвал Южную Корею врагом и упомянул о ядерном сдерживании
Все новости...
Реклама:
Реклама: