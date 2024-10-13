Росія обстріляла Україну понад 4200 разів за добу

Ворог за добу 12 жовтня завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4243 обстріли, з них 156 - із реактивних систем залпового вогню.

Джерело: Генштаб

Деталі: Окрім цього, зафіксовано п’ять ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 90 авіаударів, зокрема, скид 158 КАБ.

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Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Річки, Катеринівка, Бунякине, Волфине, Будки, Шалигіне та Гудове Сумської області; Куп'янськ-Вузловий, Подоли, Ківшарівка, Кругляківка та Першотравневе Харківської області; Торське, Юр’ївка, Торецьк, Петрівка, Мирноград, Селидове, Рівнопіль, Богоявленка та Зелене Поле Донецької області; місто Запоріжжя та Мала Токмачка Запорізької області; Львове, Понятівка Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили засіб ППО, шість районів зосередження озброєння і військової техніки та один польовий склад боєприпасів російських загарбників.