Россия обстреляла Украину более 4200 раз за сутки

Враг за сутки 12 октября нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4243 обстрела, из них 156 - из реактивных систем залпового огня.

Источник: Генштаб

Детали: Кроме этого, зафиксировано пять ракетных ударов с применением восьми ракет, а также 90 авиаударов, в частности, сброс 158 КАБ.

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Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Речки, Екатериновка, Бунякино, Волфино, Будки, Шалыгино и Гудово Сумской области; Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка, Кругляковка и Первомайское Харьковской области; Торское, Юрьевка, Торецк, Петровка, Мирноград, Селидово, Ровнополь, Богоявленка и Зеленое Поле Донецкой области; город Запорожье и Малая Токмачка Запорожской области; Львовское, Понятовка Херсонской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили средство ПВО, шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники и один полевой склад боеприпасов российских захватчиков.