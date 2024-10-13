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Deepstate: Росіяни розстріляли 9 полонених українських військових на Курщині

Роман ПетренкоНеділя, 13 жовтня 2024, 10:34
Deepstate: Росіяни розстріляли 9 полонених українських військових на Курщині
фото: deepstatemap

Російські окупати розстріляли 9 українських військових, які здалися у полон в Курській області.

Джерело: Deepstate, омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram

Деталі: Проєкт посилається на джерела у 1 ОТБр. Відомо, що окупанти 10 жовтня розстріляли українців у районі н.п. Зелений Шлях.

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Аналітики зазначають, що хлопці виходили на позиції, думаючи, що вони у відносному тилу, але зустріли росіян.

Були змушені відстрілюватись, проте кількість БК була обмежена і вони здалися у полон.

Дослівно Deepstate: "Загалом, ситуація на Курщині не така радісна.

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Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко.

Ми обговорили дану ситуацію з іншими офіцерами та командирами на різних ділянках.

Екіпажам БПЛА варто серйозніше ставитися до можливості прориву ворога на їх позиції та не нехтувати безпекою".

Деталі: На цю інформацію також відреагував Лубінець.

Пряма мова Лубінця: "Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими!

Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян.

Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини!".

Курська область За Україну
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