Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Deepstate: Россияне расстреляли 9 пленных украинских военных в Курской области

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 октября 2024, 10:34
Deepstate: Россияне расстреляли 9 пленных украинских военных в Курской области
фото: deepstatemap

Российские оккупанты расстреляли 9 украинских военных, которые сдались в плен в Курской области.

Источник: Deepstate, омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram

Детали: Проект ссылается на источники в 1 ОТБр. Известно, что оккупанты 10 октября расстреляли украинцев в районе н.п. Зелёный Шлях.

Реклама:

Аналитики отмечают, что ребята выходили на позиции, думая, что они в относительном тылу, но встретили россиян.

Были вынуждены отстреливаться, однако количество БК было ограничено и они сдались в плен.

Дословно Deepstate: "В общем, ситуация на Курщине не такая радостная.

РЕКЛАМА:

Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное крайне трудно.

Мы обсудили данную ситуацию с другими офицерами и командирами на разных участках.

Экипажам БПЛА стоит серьезнее относиться к возможности прорыва врага на их позиции и не пренебрегать безопасностью".

Детали: На эту информацию также отреагировал Лубинец.

Прямая речь Лубинца: "Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными!

В очередной раз направил письма в ООН и МККК относительно очередного преступления россиян.

Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность. Россия - это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления!".

Курская область За Украину
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину

"Укрэнерго" фиксирует рост потребления электроэнергии из-за обогревателей

Канада предоставит Украине пакет военной помощи на около $47 млн

Буданов: С 1 ноября 11 тысяч солдат из КНДР будут готовы воевать против Украины

Силы ПВО сбили 80 БпЛА над Украиной, 44 исчезли с радаров, еще около 10 остаются в воздухе

Лидеры ЕС заявили об остановке вступления Грузии в союз

Все новости...
Силы обороны отминусовали еще 1300 военных РФ
В Польше вскоре откроют базу ПРО
Обломки БПЛА повредили дома в двух областях
Харьковщина: мужчина, раненый в субботу, умер в больнице
Последние новости
14:34
Разведка Эстонии: Участие солдат КНДР в войне не изменит ситуацию на фронте
14:31
СМИ: Россияне вернули тела 5 из 6 казненных на позиции "Зенит" военнопленных
14:30
Бундестаг принял пакет ужесточения миграционной политики и безопасности
14:20
В России уже находятся 1500 спецназовцев из КНДР – разведка Южной Кореи
14:11
Nokia сокращает почти 2000 рабочих мест в Китае
14:06
Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину
14:00
Подозревают отравление неизвестным веществом: в Ровно расследуют смерть 3-летнего мальчика
13:51
ФутболРеванш "Динамо" и черная метка от "Шахтера". Главные интриги 10 тура УПЛ
13:44
"Укрзализныця" выполнила часть работ по евроколеи Чоп-Ужгород
13:40
Воздушная тревога из-за атаки дронов РФ в Киевской области длилась более 14 часов – ОВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: