Deepstate: Россияне расстреляли 9 пленных украинских военных в Курской области

Российские оккупанты расстреляли 9 украинских военных, которые сдались в плен в Курской области.

Источник: Deepstate, омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram

Детали: Проект ссылается на источники в 1 ОТБр. Известно, что оккупанты 10 октября расстреляли украинцев в районе н.п. Зелёный Шлях.

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Аналитики отмечают, что ребята выходили на позиции, думая, что они в относительном тылу, но встретили россиян.

Были вынуждены отстреливаться, однако количество БК было ограничено и они сдались в плен.

Дословно Deepstate: "В общем, ситуация на Курщине не такая радостная.

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Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное крайне трудно.

Мы обсудили данную ситуацию с другими офицерами и командирами на разных участках.

Экипажам БПЛА стоит серьезнее относиться к возможности прорыва врага на их позиции и не пренебрегать безопасностью".

Детали: На эту информацию также отреагировал Лубинец.

Прямая речь Лубинца: "Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными!

В очередной раз направил письма в ООН и МККК относительно очередного преступления россиян.

Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность. Россия - это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления!".