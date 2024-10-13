Уламки БПЛА пошкодили будинки у двох областях
Неділя, 13 жовтня 2024, 11:27
У Київській та Черкаській областях через падіння уламків російських безпілотників пошкоджені приватні будинки.
Джерело: Київська ОВА, Черкаська ОВА
Деталі: На Київщині постраждалих серед цивільних та влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.
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У двох районах області внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки.
За попередніми даними, силами мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії в межах Черкаської області знищено 12 БпЛА.
На Золотоніщині через падіння уламків пошкоджено кілька домоволодінь.
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Водночас зазначається, що з невідомих причин в обласному центрі цієї ночі сталась пожежа на складі з будівельними матеріалами.