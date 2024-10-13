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Обломки БПЛА повредили дома в двух областях

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 октября 2024, 11:27
Обломки БПЛА повредили дома в двух областях
иллюстративное фото черкасской ова

В Киевской и Черкасской областях из-за падения обломков российских беспилотников повреждены частные дома.

Источник: Киевская ОВА, Черкасская ОВА

Детали: В Киевской области пострадавших среди гражданских и попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.

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В двух районах области в результате падения обломков повреждены три частных дома.

По предварительным данным, силами мобильных огневых групп и благодаря РЭБ-противодействию в пределах Черкасской области уничтожено 12 БпЛА.

На Золотоношщине из-за падения обломков повреждены несколько домовладений.

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В то же время отмечается, что по неизвестным причинам в областном центре этой ночью произошел пожар на складе со строительными материалами.

Киевская областьЧеркасская областьбеспилотники
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