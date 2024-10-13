Обломки БПЛА повредили дома в двух областях
Воскресенье, 13 октября 2024, 11:27
В Киевской и Черкасской областях из-за падения обломков российских беспилотников повреждены частные дома.
Источник: Киевская ОВА, Черкасская ОВА
Детали: В Киевской области пострадавших среди гражданских и попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.
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В двух районах области в результате падения обломков повреждены три частных дома.
По предварительным данным, силами мобильных огневых групп и благодаря РЭБ-противодействию в пределах Черкасской области уничтожено 12 БпЛА.
На Золотоношщине из-за падения обломков повреждены несколько домовладений.
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В то же время отмечается, что по неизвестным причинам в областном центре этой ночью произошел пожар на складе со строительными материалами.