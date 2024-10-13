Зеленський: Росія скинула на Україну 900 КАБів цього тижня

Лише за сім днів росіяни застосували проти України близько 900 керованих авіаційних бомб.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Деталі: Окрім КАБів, Росія атакувала за допомогою 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.

Реклама:

Пряма мова Зеленського: "Жоден народ не має проходити такі випробування наодинці. У партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості.

Максимально працюємо, щоб здобути для України можливість повноцінно відповідати на російський терор".