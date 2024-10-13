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Зеленський: Росія скинула на Україну 900 КАБів цього тижня

Роман ПетренкоНеділя, 13 жовтня 2024, 12:58
Зеленський: Росія скинула на Україну 900 КАБів цього тижня
ілюстративне фото: дніпропетровська ОВА

Лише за сім днів росіяни застосували проти України близько 900 керованих авіаційних бомб.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Деталі: Окрім КАБів, Росія атакувала за допомогою 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.

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Пряма мова Зеленського: "Жоден народ не має проходити такі випробування наодинці. У партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості. 

Максимально працюємо, щоб здобути для України можливість повноцінно відповідати на російський терор".

Зеленськийракетний ударППО
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