Зеленский: Россия сбросила на Украину 900 КАБов на этой неделе
Воскресенье, 13 октября 2024, 12:58
Только за семь дней россияне применили против Украины около 900 управляемых авиационных бомб.
Источник: президент Владимир Зеленский
Детали: Кроме КАБов, Россия атаковала с помощью 40 ракет и 400 ударных дронов различных типов.
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Прямая речь Зеленского: "Ни один народ не должен проходить такие испытания в одиночку. У партнеров есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности, обеспечить своевременные поставки оборонной помощи нашим воинам. Надо не упустить время - надо дать необходимый сигнал решимости.
Максимально работаем, чтобы получить для Украины возможность полноценно отвечать на российский террор".