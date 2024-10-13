Зеленский: Россия сбросила на Украину 900 КАБов на этой неделе

Только за семь дней россияне применили против Украины около 900 управляемых авиационных бомб.

Источник: президент Владимир Зеленский

Детали: Кроме КАБов, Россия атаковала с помощью 40 ракет и 400 ударных дронов различных типов.

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Прямая речь Зеленского: "Ни один народ не должен проходить такие испытания в одиночку. У партнеров есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности, обеспечить своевременные поставки оборонной помощи нашим воинам. Надо не упустить время - надо дать необходимый сигнал решимости.

Максимально работаем, чтобы получить для Украины возможность полноценно отвечать на российский террор".