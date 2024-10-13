Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Президент США Джо Байден наступного тижня хоче здійснити візит до Німеччини, який був відкладений через ураган "Мілтон".

Джерело: Spiegel з посиланням на неназваного посадовця в Берліні, "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника видання, організація візиту Байдена вже обговорюється в кулуарах німецького уряду та органів безпеки.

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За даними видання, офіційні зустрічі з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцом заплановані на п'ятницю, 18 жовтня.

Крім того, як зазначено у публікації, наразі програма оновленого візиту Байдена значно скоротилася.

Проте, як і раніше, планується, що Штайнмаєр нагородить Байдена Великим хрестом ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина" особливого рівня.

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У матеріалі йдеться, що візит американського президента, найімовірніше, буде присвячений тим самим політичним питанням, насамперед подальшим діям західних союзників України та війні на Близькому Сході.

Як відомо, 12 жовтня Джо Байден також мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні – формату "Рамштайн". Однак через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи. Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату.

Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.