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Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 13 октября 2024, 15:34
Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ
getty images

Президент США Джо Байден на следующей неделе хочет совершить визит в Германию, который был отложен из-за урагана "Милтон".

Источник: Spiegel со ссылкой на неназванного чиновника в Берлине, "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника издания, организация визита Байдена уже обсуждается в кулуарах немецкого правительства и органов безопасности.

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По данным издания, официальные встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом запланированы на пятницу, 18 октября.

Кроме того, как указано в публикации, сейчас программа обновленного визита Байдена значительно сократилась.

Однако, как и раньше, планируется, что Штайнмайер наградит Байдена Большим крестом ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" особого уровня.

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В материале говорится, что визит американского президента, скорее всего, будет посвящен тем же политическим вопросам, прежде всего дальнейшим действиям западных союзников Украины и войне на Ближнем Востоке.

Как известно, 12 октября Джо Байден также должен был председательствовать на заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине – формата "Рамштайн". Однако из-за приближения урагана "Милтон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу. Позже стало известно, что заседание "Рамштайн" откладывают на пока не определенную дату.

О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.

БайденГермания
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