Естонія хоче купувати в України ракети дальньої дії

Естонія зацікавлена в закупівлі оборонної продукції з України, зокрема ракет дальньої дії.

Джерело: міністр оборони Естонії Ханно Певкур, слова якого наводить "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: За словами Певкура, така співпраця могла б допомогти Україні збільшити виробництво.

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Наразі через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт, однак естонський міністр переконаний, що це не стане на заваді, якщо країни дійдуть обопільної домовленості.

"Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виробляти для їхньої армії", – зазначив Певкур.

За його словами, якщо Естонія та Україна все ж дійдуть згоди в цьому питанні, то Естонія закуповуватиме лише те, що справді необхідно для країни.

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Пряма мова: "Ракети дальньої дії – це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на противника на великій дальності".

Що передувало: Певкур раніше заявляв, що Естонія планує реструктурувати військову допомогу Україні, аби у ній домінувала продукція естонських підприємств.

Він також казав, що уряд країни обговорював можливість відправлення своїх військових із небойовими завданнями на захід України.