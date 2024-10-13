Эстония хочет покупать у Украины ракеты дальнего действия

Эстония заинтересована в закупке оборонной продукции из Украины, в частности ракет дальнего действия.

Источник: министр обороны Эстонии Ханно Певкур, слова которого приводит "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: По словам Певкура, такое сотрудничество могло бы помочь Украине увеличить производство.

Реклама:

Сейчас из-за военного положения в Украине действует запрет на экспорт, однако эстонский министр убежден, что это не помешает, если страны придут к обоюдной договоренности.

"Если мы получим согласие от правительства Украины, то, конечно, это можно делать. Нужно здесь понимать, что это можно сделать только так, что если мы покупаем, то Украина получает больше денег. И они смогут больше производить для их армии", – отметил Певкур.

По его словам, если Эстония и Украина все же придут к согласию в этом вопросе, то Эстония будет закупать только то, что действительно необходимо для страны.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Ракеты дальнего действия – это, конечно, интересно для нас. Там разных вариантов много. Конечно, в деталях мы не можем говорить, но прежде всего мы посмотрим на эти системы, которые могут влиять на противника на большой дальности".

Что предшествовало: Певкур ранее заявлял, что Эстония планирует реструктурировать военную помощь Украине, чтобы в ней доминировала продукция эстонских предприятий.

Он также говорил, что правительство страны обсуждало возможность отправки своих военных с небоевыми задачами на запад Украины.