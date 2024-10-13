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ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоНеділя, 13 жовтня 2024, 17:40
ZDF: Зустрічі Рамштайн за участю лідерів країн найближчим часом не буде
Джо Байден, фото Getty Images

Засідання контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться.

Джерело: німецький телеканал ZDF, інформує "Європейська правда"

Деталі: Згідно з оприлюдненою інформацію, президент США Джо Байден планує у четвер прибути до Німеччини з візитом, який раніше був відкладений через ураган "Мілтон".

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При цьому, як зазначено, програма візиту американського президента буде значно скорочена і обмежена лише одним днем – п’ятницею 18 жовтня.

Як зазначає телеканал, це означає, що зустрічі у форматі "Рамштайн" найближчим часом не буде.

Водночас підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

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Телеканал також повідомив, що пакет допомоги від Німеччини, який мав бути оголошений на засіданні "Рамштайну" 12 жовтня, оголосив канцлер Олаф Шольц на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю.

Як зазначив журналіст ZDF Ельмар Тевессен, подальші рішення у форматі "Рамштайн", найімовірніше, будуть ухвалювати лише після результатів президентських виборів у США.

Що передувало: 12 жовтня Джо Байден мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні – формату "Рамштайн". Однак через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи.

Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату.

Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.

Рамштайндопомога УкраїніБайденНімеччина
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