ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") с участием лидеров стран в ближайшее время не состоится.

Источник: немецкий телеканал ZDF, информирует "Европейская правда"

Детали: Согласно обнародованной информации, президент США Джо Байден планирует в четверг прибыть в Германию с визитом, который ранее был отложен из-за урагана "Милтон".

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При этом, как указано, программа визита американского президента будет значительно сокращена и ограничена лишь одним днем – пятницей, 18 октября.

Как отмечает телеканал, это означает, что встречи в формате "Рамштайн" в ближайшее время не будет.

В то же время подтверждения этой информации из других источников пока нет.

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Телеканал также сообщил, что пакет помощи от Германии, который должен был быть объявлен на заседании "Рамштайна" 12 октября, объявил канцлер Олаф Шольц на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу.

Как отметил журналист ZDF Эльмар Тевессен, дальнейшие решения в формате "Рамштайн", скорее всего, будут принимать только после результатов президентских выборов в США.

Что предшествовало: 12 октября Джо Байден должен был председательствовать на заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине – формата "Рамштайн". Однако из-за приближения урагана "Милтон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу.

Позже стало известно, что заседание "Рамштайн" откладывают на пока не определенную дату.

О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.