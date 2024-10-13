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Російські обстріли вбили ще трьох цивільних на Донеччині, троє зазнали поранень

Катерина ТищенкоНеділя, 13 жовтня 2024, 18:05
Російські обстріли вбили ще трьох цивільних на Донеччині, троє зазнали поранень
ілюстративне фото ОДА - один із попередніх обстрілів Донеччини

На Донеччині внаслідок атак окупантів у неділю троє цивільних загинули, ще трьох травмовано.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: У неділю м. Часів Яр від артилерійської атаки загинула пенсіонерка 78 років, а 66-річна жінка зазнала осколкових поранень кінцівок. Через деякий час армія РФ завдала удару по приватному сектору з РСЗВ "Смерч". Загинула ще містянка – 55 років.

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Крім того, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу селища Вишневе Покровського району смертельно поранено 75-річного жителя.

Також окупанти травмували цивільного 55 років у м. Лиман, ймовірно, використавши РСЗВ "Смерч". Ще одного 69-річного чоловіка поранено внаслідок обстрілу росіянами м. Покровськ. У постраждалого діагностовано осколкове поранення грудної клітки.

Донецька областьвійна
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