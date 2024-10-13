Российские обстрелы убили еще трех гражданских в Донецкой области, трое получили ранения

В Донецкой области в результате атак оккупантов в воскресенье трое гражданских погибли, еще трое травмированы.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: В воскресенье в г. Часов Яр от артиллерийской атаки погибла пенсионерка 78 лет, а 66-летняя женщина получила осколочные ранения конечностей. Через некоторое время армия РФ нанесла удар по частному сектору из РСЗО "Смерч". Погибла еще горожанка – 55 лет.

Реклама:

Кроме того, в результате вражеского артиллерийского обстрела поселка Вишневое Покровского района смертельно ранен 75-летний житель.

Также оккупанты травмировали гражданского 55 лет в г. Лиман, вероятно, использовав РСЗО "Смерч". Еще один 69-летний мужчина ранен в результате обстрела россиянами г. Покровск. У пострадавшего диагностировано осколочное ранение грудной клетки.