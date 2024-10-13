У Путіна кажуть, що той готовий говорити з Шольцом, але пропозицій не було
Речник російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий розмовляти з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, однак не отримував таких пропозицій.
Джерело: Пєсков у коментарі російському Інтерфаксу, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: За словами представника Кремля, Путін "залишається відкритим для контактів".
Пєсков також розповів, що Кремль не отримував пропозицій від Берліна щодо телефонної розмови.
"Ні. Жодних пропозицій не було. Ми ж неодноразово заявляли, що Путін залишається відкритим для контактів", – сказав він.
Що передувало: Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок раніше заявила, що Путін не готовий до розмови з Олафом Шольцом щодо мирного врегулювання війни в Україні.
За повідомленням видання Die Zeit, німецький канцлер розглядав можливість телефонної розмови з Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді.
Речник уряду Німеччини після цієї публікації зазначив, що Шольц раніше висловлював бажання поговорити з Путіним "за слушної нагоди", але поки планів такої розмови немає.
Востаннє Шольц говорив із Путіним ще в кінці 2022 року.