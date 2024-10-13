У Путина говорят, что тот готов говорить с Шольцом, но предложений не было
Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов разговаривать с канцлером Германии Олафом Шольцом, однако не получал таких предложений.
Источник: Песков в комментарии российскому Интерфаксу, сообщает "Европейская правда"
Детали: По словам представителя Кремля, Путин "остается открытым для контактов".
Песков также рассказал, что Кремль не получал предложений от Берлина по телефонному разговору.
"Нет. Никаких предложений не было. Мы же неоднократно заявляли, что Путин остается открытым для контактов", – сказал он.
Что предшествовало: Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Путин не готов к разговору с Олафом Шольцом по мирному урегулированию войны в Украине.
По сообщению издания Die Zeit, немецкий канцлер рассматривал возможность телефонного разговора с Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.
Представитель правительства Германии после этой публикации отметил, что Шольц ранее выражал желание поговорить с Путиным "при удобном случае", но пока планов такого разговора нет.
Последний раз Шольц говорил с Путиным еще в конце 2022 года.