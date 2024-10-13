У Путина говорят, что тот готов говорить с Шольцом, но предложений не было

Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов разговаривать с канцлером Германии Олафом Шольцом, однако не получал таких предложений.

Источник: Песков в комментарии российскому Интерфаксу, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам представителя Кремля, Путин "остается открытым для контактов".

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Песков также рассказал, что Кремль не получал предложений от Берлина по телефонному разговору.

"Нет. Никаких предложений не было. Мы же неоднократно заявляли, что Путин остается открытым для контактов", – сказал он.

Что предшествовало: Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Путин не готов к разговору с Олафом Шольцом по мирному урегулированию войны в Украине.

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По сообщению издания Die Zeit, немецкий канцлер рассматривал возможность телефонного разговора с Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.

Представитель правительства Германии после этой публикации отметил, что Шольц ранее выражал желание поговорить с Путиным "при удобном случае", но пока планов такого разговора нет.

Последний раз Шольц говорил с Путиным еще в конце 2022 года.