На фронті найгарячіше на Курахівському напрямку – Генштаб

На фронті в неділю відбулося 105 бойових зіткнень, найгарячішою залишалася ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний на Лиманському, Покровському та Куп’янському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: У неділю противник завдав по території України 43 авіаційних удари (задіяв, зокрема 76 КАБ), використав для ураження 418 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2900 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

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На Харківському напрямку бойові зіткнення тривали в районі Стариці. За попередніми підрахунками, втрати ворога на напрямку за день складають 67 військовослужбовців вбитими та пораненими, також українські воїни знищили бойову броньовану машину та 16 БпЛА, пошкоджено три артсистеми, два автомобілі та одиницю спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до українських позицій неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової. П’ять атак відбито Силами оборони, 11 боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 19 разів в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського. Досі точиться чотири боєзіткнення, решту – українські воїни зупинили.

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На Краматорському напрямку ворог двічі наступав на позиції українських підрозділів. Атака поблизу Часового Яру захлинулась, поблизу Ступочок триває бій.

На Торецькому напрямку українські війська відбивали чотири атаки противника поблизу Торецька та Щербинівки. Три атаки відбито, триває бій. Ситуація контрольована.

Ворог 22 рази намагався вклинитися в українську оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове. Основні зусилля окупанти на цьому напрямку зосереджують у районі Селидового, де відбулось 15 спроб ворога просунутись вперед.

Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією, в неділю українські воїни знешкодили на цьому напрямку 228 окупантів, 105 з них – безповоротно. Знищено бойову броньовану машину та три автомобілі окупантів.

Складна ситуація на Курахівському напрямку, де ворог 29 разів атакував українські позиції поблизу Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки. Найбільшу активність противник проявляв у районах Желанного Другого та Костянтинівки. На даний час українські воїни відбили 19 атак, десять боєзіткнень досі триває.

На Времівському напрямку бій триває поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагались потіснити українські підрозділи поблизу Роботиного та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Сім невдалих штурмів здійснено агресором протягом дня.