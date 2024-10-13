На фронте горячее всего на Кураховском направлении – Генштаб

На фронте в воскресенье произошло 105 боевых столкновений, самой горячей оставалась ситуация на Кураховском направлении, также враг активен на Лиманском, Покровском и Купянском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: В воскресенье противник нанес по территории Украины 43 авиационных удара (задействовал, в частности 76 КАБ), использовал для поражения 418 дронов-камикадзе. Осуществил более 2900 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

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На Харьковском направлении боевые столкновения продолжались в районе Старицы. По предварительным подсчетам, потери врага на направлении за день составляют 67 военнослужащих убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили боевую бронированную машину и 16 БпЛА, повреждены три артсистемы, два автомобиля и единица специальной техники.

На Купянском направлении враг в течение дня 16 раз пытался продвинуться к украинским позициям неподалеку Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой. Пять атак отражены Силами обороны, 11 боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 19 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского. До сих пор продолжается четыре боестолкновения, остальные – украинские воины остановили.

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На Краматорском направлении враг дважды наступал на позиции украинских подразделений. Атака вблизи Часового Яра захлебнулась, вблизи Ступочек продолжается бой.

На Торецком направлении украинские войска отражали четыре атаки противника вблизи Торецка и Щербиновки. Три атаки отбиты, продолжается бой. Ситуация контролируется.

Враг 22 раза пытался вклиниться в украинскую оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово. Основные усилия оккупанты на этом направлении сосредотачивают в районе Селидово, где состоялось 15 попыток врага продвинуться вперед.

Противник несет значительные потери – по предварительной информации, в воскресенье украинские воины обезвредили на этом направлении 228 оккупантов, 105 из них – безвозвратно. Уничтожена боевая бронированная машина и три автомобиля оккупантов.

Сложная ситуация на Кураховском направлении, где враг 29 раз атаковал украинские позиции вблизи Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки. Наибольшую активность противник проявлял в районах Желанного Второго и Константиновки. В настоящее время украинские воины отбили 19 атак, десять боестолкновений до сих пор продолжается.

На Времовском направлении бой продолжается вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались потеснить украинские подразделения вблизи Роботино и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Семь неудачных штурмов осуществлено агрессором в течение дня.