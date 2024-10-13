На Херсонщині росіяни вбили чоловіка, який їхав на мопеді: скинули вибухівку
Неділя, 13 жовтня 2024, 23:17
На Херсонщині російські війська скинули вибухівку з дрона на чоловіка, який їхав на мопеді, він загинув.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Ще одна людина на Херсонщині стала жертвою російської агресії.
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Сьогодні вдень окупанти скинули вибухівку з дрона на 34-річного чоловіка, котрий рухався на мопеді по дорозі Новодмитрівка-Кізомис.
На жаль, поранення виявились смертельними. Потерпілий загинув на місці".