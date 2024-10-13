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На Херсонщине россияне убили мужчину, который ехал на мопеде: сбросили взрывчатку

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 октября 2024, 23:17
На Херсонщине россияне убили мужчину, который ехал на мопеде: сбросили взрывчатку
скриншот deepstatemap

В Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку с дрона на мужчину, который ехал на мопеде, он погиб.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Еще один человек на Херсонщине стал жертвой российской агрессии.

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Сегодня днем оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 34-летнего мужчину, который двигался на мопеде по дороге Новодмитровка-Кизомыс.

К сожалению, ранения оказались смертельными. Пострадавший погиб на месте".

Херсонская областьвойна
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