На Херсонщине россияне убили мужчину, который ехал на мопеде: сбросили взрывчатку

В Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку с дрона на мужчину, который ехал на мопеде, он погиб.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Еще один человек на Херсонщине стал жертвой российской агрессии.

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Сегодня днем оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 34-летнего мужчину, который двигался на мопеде по дороге Новодмитровка-Кизомыс.

К сожалению, ранения оказались смертельными. Пострадавший погиб на месте".