США відправляють Ізраїлю передову протиракетну систему THAAD

Сполучені Штати заявили в неділю, що відправлять американські війська до Ізраїлю разом з передовою протиракетною системою у відповідь на ракетні атаки з боку Ірану.

Джерело: Reuters

Деталі: Президент США Джо Байден заявив, що цей крок має на меті "захистити Ізраїль" від очікуваної атаки Ірану, зважаючи, що Тегеран випустив понад 180 ракет по Ізраїлю 1 жовтня.

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Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер назвав це розгортання частиною "ширших змін, які американські військові здійснили в останні місяці" для підтримки Ізраїлю і захисту американського персоналу від нападів з боку Ірану і підтримуваних ним угруповань.

Система протиракетної оборони THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) є критично важливою частиною багаторівневої системи протиповітряної оборони США і доповнює і без того потужну протиракетну оборону Ізраїлю.

Для обслуговування батареї THAAD зазвичай потрібно близько 100 військовослужбовців. Вона налічує шість пускових установок на вантажівках, з вісьмома перехоплювачами на кожній пусковій установці, і потужний радар.