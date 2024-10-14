Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США відправляють Ізраїлю передову протиракетну систему THAAD

Ольга Глущенко Понеділок, 14 жовтня 2024, 04:44
США відправляють Ізраїлю передову протиракетну систему THAAD
фото: wikipedia

Сполучені Штати заявили в неділю, що відправлять американські війська до Ізраїлю разом з передовою протиракетною системою у відповідь на ракетні атаки з боку Ірану.

Джерело: Reuters

Деталі: Президент США Джо Байден заявив, що цей крок має на меті "захистити Ізраїль" від очікуваної атаки Ірану, зважаючи, що Тегеран випустив понад 180 ракет по Ізраїлю 1 жовтня.

Реклама:

Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер назвав це розгортання частиною "ширших змін, які американські військові здійснили в останні місяці" для підтримки Ізраїлю і захисту американського персоналу від нападів з боку Ірану і підтримуваних ним угруповань.

Система протиракетної оборони THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) є критично важливою частиною багаторівневої системи протиповітряної оборони США і доповнює і без того потужну протиракетну оборону Ізраїлю.

Для обслуговування батареї THAAD зазвичай потрібно близько 100 військовослужбовців. Вона налічує шість пускових установок на вантажівках, з вісьмома перехоплювачами на кожній пусковій установці, і потужний радар.

СШАІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну

"Укренерго" фіксує зростання споживання електроенергії через обігрівачі

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на близько $47 млн

Буданов: З 1 листопада 11 тисяч солдатів із КНДР будуть готові воювати проти України

Сили ППО збили 80 БпЛА над Україною, 44 зникли з радарів, ще близько 10 залишаються у повітрі

Лідери ЄС заявили про зупинення вступу Грузії до союзу

Усі новини...
США
Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
Axios: Між штабом Гарріс і Білим домом зростає напруженість
У Польщі незабаром відкриють базу ПРО
Останні новини
14:20
В Росії уже перебувають 1500 спецпризначенців з КНДР – розвідка Південній Кореї
14:11
Nokia скорочує майже 2000 робочих місць у Китаї
14:06
Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну
14:00
Підозрюють отруєння невідомою речовиною: у Рівному розслідують смерть 3-річного хлопчика
13:51
футболРеванш "Динамо" та чорна мітка від "Шахтаря". Головні інтриги 10 туру УПЛ
13:44
"Укрзалізниця" виконала частину робіт по євроколії Чоп-Ужгород
13:40
Повітряна тривога через атаку дронів РФ на Київщині тривала понад 14 годин – ОВА
13:35
У Південній Кореї вважають, що КНДР, ймовірно, відправила в Росію цивільний персонал, а не війська 
13:23
Продажі iPhone 16 у Китаї зросли на 20%, попри потужну конкуренцію
13:11
Місячне гало та перламутрові хмари: полярники показали унікальні знімки неба над "Вернадським"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: