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США отправляют Израилю передовую противоракетную систему THAAD

Ольга ГлущенкоПонедельник, 14 октября 2024, 04:44
США отправляют Израилю передовую противоракетную систему THAAD
фото: wikipedia

Соединенные Штаты заявили в воскресенье, что отправят американские войска в Израиль вместе с передовой противоракетной системой в ответ на ракетные атаки со стороны Ирана.

Источник: Reuters

Детали: Президент США Джо Байден заявил, что этот шаг имеет целью "защитить Израиль" от ожидаемой атаки Ирана, учитывая, что Тегеран выпустил более 180 ракет по Израилю 1 октября.

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Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер назвал это развертывание частью "более широких изменений, которые американские военные осуществили в последние месяцы" для поддержки Израиля и защиты американского персонала от нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок.

Система противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) является критически важной частью многоуровневой системы противовоздушной обороны США и дополняет и без того мощную противоракетную оборону Израиля.

Для обслуживания батареи THAAD обычно требуется около 100 военнослужащих. Она насчитывает шесть пусковых установок на грузовиках, с восемью перехватчиками на каждой пусковой установке, и мощный радар.

СШАИзраиль
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