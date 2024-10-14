Окупанти за добу вбили 4 цивільних та поранили 3 на Донеччині 

У результаті російських обстрілів 13 жовтня в Донецькій області загинули 4 людини, ще 3 дістали поранення.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Дослівно: "Росія вбиває цивільних! За 13 жовтня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Часовому Яру, 1 у Званівці і Вишневому. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення".

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Деталі: Філашкін зазначив, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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