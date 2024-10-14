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Оккупанты за сутки убили 4 гражданских и ранили 3 в Донецкой области

Анастасия ПроцПонедельник, 14 октября 2024, 09:34
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских и ранили 3 в Донецкой области
Иллюстративное фото: Getty Images

В результате российских обстрелов 13 октября в Донецкой области погибли 4 человека, еще 3 получили ранения.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Дословно: "Россия убивает гражданских! За 13 октября россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Часовом Яру, 1 в Звановке и Вишневом. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения".

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Детали: Филашкин отметил, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Предыстория:

Донецкая областьжертвыобстрелРосcия
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