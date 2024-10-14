Росіяни атакували Одесу балістикою: 1 людина загинула, 8 – поранені
Російські терористи атакували припортову інфраструктура Одеси балістичною ракетою. Загинула одна людина ще вісім отримали поранення, всі вони працівники припортової інфраструктури.
Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram
Деталі: "Ціллю ворога вчергове стала припортова інфраструктура. Вбито одну людину, ще вісім отримали поранення. Постраждалі знаходяться у лікарні, двоє з них у важкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу.
Всі поранені та загиблий - працівники припортової інфраструктури, громадяни України".
Деталі: Кіпер повідомив, що пошкоджень зазнали цивільні судна: "NS Moon" під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау "OPTIMA". Рівно тиждень тому "OPTIMA" вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою.
Також, внаслідок атаки, є пошкодження припортової інфраструктури, зокрема складу з зерном.
Передісторія:
- Російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини, 8 людей загинули. Пошкоджено цивільне судно під прапором Панами.