Росіяни атакували Одесу балістикою: 1 людина загинула, 8 – поранені

Російські терористи атакували припортову інфраструктура Одеси балістичною ракетою. Загинула одна людина ще вісім отримали поранення, всі вони працівники припортової інфраструктури.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram

Деталі: "Ціллю ворога вчергове стала припортова інфраструктура. Вбито одну людину, ще вісім отримали поранення. Постраждалі знаходяться у лікарні, двоє з них у важкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу.

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Всі поранені та загиблий - працівники припортової інфраструктури, громадяни України".

Деталі: Кіпер повідомив, що пошкоджень зазнали цивільні судна: "NS Moon" під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау "OPTIMA". Рівно тиждень тому "OPTIMA" вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою.

Також, внаслідок атаки, є пошкодження припортової інфраструктури, зокрема складу з зерном.

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