Удар росіян по Одещині: помер 26-річний чоловік, жертв уже 8
Четвер, 10 жовтня 2024, 13:10
Кількість жертв російського удару по портовій інфраструктурі Одеської області увечері 9 жовтня зросла до 8 – у лікарні помер ще один чоловік.
Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова очільника області: "Кількість жертв вчорашньої атаки збільшилася до 8 людей. Від отриманих поранень у лікарні помер 26-річний хлопець. Щирі співчуття родині".
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Передісторія:
- Російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Спочатку повідомлялося, що 6 людей загинули, 11 постраждали. Пошкоджено цивільне судно під прапором Панами.
- Вранці 10 жовтня стало відомо, що у лікарні помер 46-річний співробітник порту.