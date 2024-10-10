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Удар росіян по Одещині: помер 26-річний чоловік, жертв уже 8

Ірина БалачукЧетвер, 10 жовтня 2024, 13:10
Удар росіян по Одещині: помер 26-річний чоловік, жертв уже 8
Порт. Фото ілюстративне з omtp.com.ua

Кількість жертв російського удару по портовій інфраструктурі Одеської області увечері 9 жовтня зросла до 8 – у лікарні помер ще один чоловік.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова очільника області: "Кількість жертв вчорашньої атаки збільшилася до 8 людей. Від отриманих поранень у лікарні помер 26-річний хлопець. Щирі співчуття родині".

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Передісторія:

Одеська областьпортижертви
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