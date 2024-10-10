Удар росіян по Одещині: помер 26-річний чоловік, жертв уже 8

Кількість жертв російського удару по портовій інфраструктурі Одеської області увечері 9 жовтня зросла до 8 – у лікарні помер ще один чоловік.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова очільника області: "Кількість жертв вчорашньої атаки збільшилася до 8 людей. Від отриманих поранень у лікарні помер 26-річний хлопець. Щирі співчуття родині".

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