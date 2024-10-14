"Радикал" Ляшко став комбатом
Понеділок, 14 жовтня 2024, 17:51
Лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, який служить у лавах ЗСУ, призначили командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади.
Джерело: документ, поширений у соцмережах, пресофіцер 63 бригади Ростислав Ящишин у коментарі "Українській правді"
Деталі: У понеділок в соцмережах поширили документ, з якого випливає, що 11 жовтня Олега Ляшка було призначено командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України.
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Інформацію про те, що Ляшко справді є командиром батальйону безпілотних систем УП підтвердив пресофіцер 63 бригади.
За додатковим підтвердженням УП звернулася із запитом до Сухопутних військ ЗСУ.