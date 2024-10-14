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"Радикал" Ляшко став комбатом

Валентина Романенко, Ольга КириленкоПонеділок, 14 жовтня 2024, 17:51
Радикал Ляшко став комбатом
Олег Ляшко. фото з Facebook

Лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, який служить у лавах ЗСУ, призначили командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади.

Джерело: документ, поширений у соцмережах, пресофіцер 63 бригади Ростислав Ящишин у коментарі "Українській правді"

Деталі: У понеділок в соцмережах поширили документ, з якого випливає, що 11 жовтня Олега Ляшка було призначено командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України.

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Інформацію про те, що Ляшко справді є командиром батальйону безпілотних систем УП підтвердив пресофіцер 63 бригади.

За додатковим підтвердженням УП звернулася із запитом до Сухопутних військ ЗСУ.

Ляшко ОлегЗбройні сили
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