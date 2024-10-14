МЗС України: Понад 60 закордонних дипустанов України отримали листи про замінування

Понад шістдесят українських закордонних дипломатичних установ отримали анонімні повідомлення про замінування. Подібні листи отримали й структурні підрозділи МЗС України.

Джерело: Міністерство закордонних справ України

Дослівно: "У понеділок, 14 жовтня, понад шість десятків закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про замінування будівель; ця кількість продовжує зростати. Подібні листи отримали і структурні підрозділи МЗС України".

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Деталі: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах.

У відомстві зауважили, що масована хвиля анонімних повідомлень про замінування жодним чином не вплинула на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипломатичних установ.

Дослівно: "Міністерство закордонних справ України перебуває в контакті з правоохоронними та розвідувальними органами України, іноземними партнерами, працює над зʼясуванням обставин і мети скоординованої хвилі анонімних погроз та її організаторів".

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