МИД Украины: Более 60 зарубежных дипучреждений Украины получили письма о минировании
Более шестидесяти украинских зарубежных дипломатических учреждений получили анонимные сообщения о заминировании. Подобные письма получили и структурные подразделения МИД Украины.
Источник: Министерство иностранных дел Украины
Дословно: "В понедельник, 14 октября, более шестидесяти зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные письма о заминировании зданий; это количество продолжает расти. Подобные письма получили и структурные подразделения МИД Украины".
Детали: Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил усилить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях.
В ведомстве отметили, что массированная волна анонимных сообщений о заминировании никоим образом не повлияла на деятельность дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений.
Дословно: "Министерство иностранных дел Украины находится в контакте с правоохранительными и разведывательными органами Украины, иностранными партнерами, работает над выяснением обстоятельств и цели скоординированной волны анонимных угроз и ее организаторов".
Предыстория:
- В понедельник, 14 октября, в ряде регионов Украины поступили сообщения о якобы минировании зданий: учебных заведений, судов, вузов, Министерства культуры, других админзданий. В частности, жертвой сообщений о минировании стал и офис "Украинской правды".
- В полиции заявили, что уже не первый год сталкиваются с такого рода сообщениями, поэтому есть наработанный соответствующий алгоритм реагирования на такие события.