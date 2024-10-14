МИД Украины: Более 60 зарубежных дипучреждений Украины получили письма о минировании

Более шестидесяти украинских зарубежных дипломатических учреждений получили анонимные сообщения о заминировании. Подобные письма получили и структурные подразделения МИД Украины.

Источник: Министерство иностранных дел Украины

Дословно: "В понедельник, 14 октября, более шестидесяти зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные письма о заминировании зданий; это количество продолжает расти. Подобные письма получили и структурные подразделения МИД Украины".

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Детали: Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил усилить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях.

В ведомстве отметили, что массированная волна анонимных сообщений о заминировании никоим образом не повлияла на деятельность дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений.

Дословно: "Министерство иностранных дел Украины находится в контакте с правоохранительными и разведывательными органами Украины, иностранными партнерами, работает над выяснением обстоятельств и цели скоординированной волны анонимных угроз и ее организаторов".

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